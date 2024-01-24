高雄市警察局盤點各地路口，發現有5處路口1年來已造成超過200件事故、111人受傷，因此自去年陸續開始建置6處科技執法，其中1處路口科技執法專抓不停讓行人，警察局說，6處科技執法將於今年2月起啟用，提醒用路人遵守交通規則。

高雄市警局交通大隊表示，經統計近1年來交通狀況，發現鳳山區鳳松路與經武路、五甲一路與凱旋路、苓雅區武營路與三多一路、中正一路與大順三路、三民區大中一路與鼎中路等5處路口，共發生交通事故201件、造成111人受傷，顯見防範該5處路口交通事故已刻不容緩。

警察局自去年起陸續於上述高風險路段，採用科技執法設備監控路口，採用AI人工智慧影像分析，自動辨識違規行為，取締項目為闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛，藉此督促用路人遵守交通規則。

除上述路口外，警察局另於三民區建工路與大昌二路口，設置專抓不停讓行人科技執法設備，警局說明，因該處緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，運用科技執法以保障行人路權。

警察局說，6處科技執法自今年1月25日至1月31日為宣導期， 2月1日起正式啟用，提醒用路人行經路口必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，以確保自己與他人生命財產安全。