美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里及貝拉率團訪問台灣，蔡英文總統將於25日上午接見訪問團，就雙方所關切的議題交換意見。總統府表示，今年適逢《台灣關係法》立法45周年，兩位議員以具體行動來台訪問，充分展現美國國會對台灣的堅定支持。

總統府發言人林聿禪表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦眾議院議員迪馬里、貝拉率團訪問台灣，迪馬里眾曾在2016年蔡英文總統出訪過境邁阿密期間與她見面，貝拉曾於2023年4月、2017年8月分別隨眾院外委會主席Mike McCaul（R-TX）及眾院外委會時任主席Ed Royce（R-CA）所率議員團訪台。

林聿禪表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」過去長期透過立法、發布聲明等各項作為堅定挺台，在本月我國總統大選後，也第一時間發布聲明肯定台灣民主選舉。此外，美國國會過去無論是在維護印太區域安全、強化台美經貿關係或是支持台灣參與各項國際組織等各項領域，皆不分黨派力挺台灣，總統府表達誠摯感謝。

今年適逢《台灣關係法》立法45周年，她說，本次兩位議員以眾院「國會台灣連線」共同主席身分，以具體行動來台訪問，更充分展現美國國會對台灣的堅定支持，相信未來台美能夠繼續深化合作，為共同守護台海及區域的和平、穩定、繁榮，及堅定捍衛民主自由貢獻心力。