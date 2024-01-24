桃園市自去年起陸續分區啟用YouBike2.0新系統服務，今年2月1日起將投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借，考量北北桃生活圈有通勤需求，開放騎乘至雙北，不過騎乘費用須由民眾全額自行負擔。

交通局表示，YouBike2.0新系統服務於1月19日完成第1階段拆轉作業，共投放2600輛YouBike2.0車輛，現有營運的公共自行車場站皆已設有2.0新系統讓市民朋友進行租借，多元化運具服務一直是市府致力的目標，新系統租賃服務不僅有YouBike2.0一般車型可以租借，這次更率先推出電輔車YouBike2.0E車型投入服務。

交通局說，民眾可就體力、騎乘距離及騎乘環境等因素進行考量，選擇符合自身需求車型，2月1日起將投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借，其費率採前2小時每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元方式計收，未滿30分鐘則以30分鐘計算。

交通局提醒，考量一般車型YouBike1.0、YouBike2.0已提供前60分鐘免費，因此電輔車款將不提供騎乘補助（含TPass通勤月票），YouBike2.0E騎乘費用須由民眾全額自行負擔。此外，考慮到北北桃生活圈民眾有跨縣市騎乘的需求，開放本市YouBike2.0E電輔車輛騎乘至雙北，以桃園市費率計費。

交通局為慶祝桃園市YouBike2.0E上線，將於2月1日上午6時起於桃園市場站借、還車的前300名公共自行車電輔車款騎乘者贈送50元全家便利商店電子購物金，歡迎市民朋友搶先體驗。另外還推出「微笑2.0 一騎來𨑨桃」活動，騎乘新系統車輛可換抽獎機會，活動詳細內容可至「YouBike桃竹苗粉絲團」查詢。