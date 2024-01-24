警方查扣基金購買協議書等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北地檢署指揮刑事局、台北市調處偵破「豐盛環球資本公司」以投資境外基金的名義，詐騙上百名被害人，財損總金額高達14億7400萬元，並發現知名節目主持人蔡尚樺2020年在不知情下，曾主持該集團與假冒澳洲知名券商所舉辦的財經高峰論壇及記者會，論壇中大談「息差收益」，現在才被爆出是場騙局。

警方將戴嫌等人移送台北地檢署偵辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局北部詐欺偵查中心去年11月間受理民眾報案，指稱「豐盛環球資本公司」推出的境外基金「豐盛環球外匯息差收益基金」，以投資國際外匯市場隔夜利息收益為名目，未經許可在國內向不特定人推銷認購，該公司去年4月對外公告無法支付投資紅利，投資人驚覺遭詐騙向警方報案。

檢警調查，豐盛環球資本公司與假冒的澳洲券商合作，佯稱基金是由該券商公司投入市場獲利，每年可固定獲利14％，於國內與基金代銷「首富公司」配合，由代銷公司旗下業務對外招攬投資人參加實體及網路說明會，致使百餘人受騙投資未經金管會核准的境外基金「豐盛環球外匯息差收益基金」。警方調查，該公司自2020年4月起在國內招募，約有上百名投資者，總金額高達美金4865萬元、約台幣14億7400餘萬元。

專案小組23日執行搜索拘提行動，將62歲戴姓主嫌及銷售業務員等25人逮捕到案，豐盛環球54歲CEO劉姓男子在境外未到案，同時搜索8處相關處所，查扣基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物，並經法院核准財產扣押房屋、土地4筆及相關帳戶，市值共約3億元。全案詢後，依詐欺罪、證券投顧法、銀行法及組織等罪嫌移送法辦。