台北市京華城將改建成頂級商辦園區，前台北市長柯文哲任內為此2度放寬容積率，容積變更卻達840％，挨批圖利400億元，監察院調查後今(24)日提出糾正台北市府和所屬都委會、都發局，要求改進；都發局強調，經都委會討論及審議確認，均符都市計畫法令程序，針對監察院提出糾正意見，將進行檢討。

監察院表示，台北市府2021年公告核定「修訂台北市松山區西松段三小段156地號（即京華城購物中心原址）第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，在欠缺法令依據下，自創「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，給予商三容積率上限560％，再外加20％容積獎勵。

監察院指出，該作法逾越「台北市土地使用分區管制自治條例」和內政部「都市計畫細部計畫審議原則」的容積率上限規定，給予的容積獎勵額度和申請人貢獻程度失衡，難有所謂「對價性」，足見規畫提案、審議及核定過程，均有重大違失。

對此，都發局回應，本細部計畫案是由京華城依《都市計畫法》第24條規定提出申請修訂，其變更計畫內容的合宜性、公益性、對價性、適法性等，經台北市都委會討論及審議確認，均符都市計畫法令程序。

都發局強調，針對監察院提出糾正意見將進行檢討，至通案審議原則部分，也將配合與都委會研訂依《都市計畫法》第24條申請案件相關審議原則，以利作為未來審查依據。