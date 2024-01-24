縣府今年持續辦理前半小時補貼10元。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府2018年引進YouBike，至今共有67站租賃站、1850輛車提供服務，為鼓勵民眾多使用公共自行車，縣府編列1800萬元經費，今年持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施，讓更多使用者受惠。

苗栗縣YouBike自開通營運以來廣受縣民青睞，多運用在通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動等需求，截至112年12月底止，累計騎乘次數已突破528萬人次，減碳量約達3284公噸。

縣府也因應各縣市系統提升，因起啟動辦理「苗栗縣公共自行車租賃系統升級及營運管理」，將引進YouBike2.0系統，規畫至少200站租賃站，設備部分計2500輛車以及5000柱車柱。

縣府工務處指出，後續將辦理點位會勘及建置等作業，預計今年上半年陸續啟用新系統，屆時原YouBike1.0系統租賃站將以新舊系統共站方式營運，並加密新系統點位，舊系統將在今年12月底契約期程到期後陸續汰除。

另外，為能持續培養民眾騎乘習慣及鼓勵民眾使用，縣府已再籌編1800萬元經費，今年持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施，讓更多使用者受惠，歡迎鄉親多加使用，共同為減少碳排放量努力。