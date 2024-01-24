德國火車司機因勞資糾紛，於本週三（24）展開為期6天、有史以來最長的罷工，受影響乘客多達數千名，經濟專家警告，考慮到當前還面臨紅海航運風險所產生的成本上漲，這一次德國鐵路罷工可能會對造成高達10億歐元（約新台幣341億元）的經濟損失，這也是自去年11月以來的第4次罷工。

據《法蘭西24》（France24）24日報導，德國交通部長維辛（Volker Wissing）痛批這場罷工行動極具「破壞性」，因為當前的供應鏈，正因葉門叛軍對紅海航運發動攻擊而受到干擾。這麽長的罷工是對德國經濟的「打擊」，德國鐵路（Deutsche Bahn）發言人布魯克爾（Anja Broeker）表示，處理的貨物包括「電廠和煉油廠相關供應，德鐵貨運部門將竭盡所能確保供應鏈，但顯然會有一些影響。」

2024年1月23日，德國柏林中央火車站，因德國火車司機工會罷工，乘客只能乾瞪眼。（路透社）

由火車司機工會（GDL Union）發起的罷工自今天開始，而貨運列車則將於星期二（25）開始罷工，至下週一（29）結束，除了火車受到影響之外，一些由德國鐵路營運的市區服務，如柏林的服務，也受到影響，自11月以來的第4次罷工，對國家和產業造成了巨大的成本，特別是德國經濟已經陷入困境的情況下。這次的罷工打破了2015年5月由火車司機工會發起的罷工紀錄，當時罷工持續了5天。

科隆經濟研究所（IWK）的專家格羅姆林（Michael Groemling）表示：「全國範圍的火車罷工可能使經濟每天損失高達1億歐元（約新台幣34億）但他警告說，所造成的損失不會是線性增漲，而是成倍上升。」

鑒於葉門叛軍對海運造成的影響，以及道路運輸的問題，他說：「初步估算顯示，在極端情況下，這次罷工可能造成高達10億歐元（約新台幣341億元）的損失。」

維辛指責火車司機工會在罷工期間拒絕談判，他表示：「我認為，當火車停駛時，乘客無法參與談判，這對他們很不合理。」該工會則表示，他們拒絕了德國鐵路的「第3次改進提案」，因為老板們沒有展現出「想達成協議的意願」。

工會正在尋求提高薪資以因應嚴重通脹，並希望將每週工時從38小時減少到35小時，並辯稱需要使火車司機這份工作「更吸引年輕人」。

對此德國鐵路則表示已提供高達13％的加薪和一次性通膨獎金，以及從2026年開始每週減少1小時的工時。