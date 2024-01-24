PFAS被稱為「永久化學品」，因為多數的PFAS在自然環境中非常難以分解， PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積到足以影響健康，看守台灣今天公布抽檢結果，共抽檢8品項，其中有7品項測出含有PFAS， 6件超出歐盟草案標準（50ppm）。

看守台灣協會研究員林奕均說明，PFAS（全氟／多氟烷基物質）是成員超過1萬2000種的含氟化學物質大家族，從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，例如食品包材（裝薯條等油炸物的紙袋與紙盒）、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫，還有電子及半導體製程、甚至塑膠製程等工業用途。

林奕均認為，目前尚不適宜立即究責今天被點名的這些食品業者，因為他們大多不是包裝／容器的生產商，對PFAS的危害與使用可能不清楚，使用再生紙的蛋盒含PFAS更是因再生紙受到PFAS污染、而非生產商刻意塗佈；然今日這些商業規模大多十分龐大、食品供應量驚人的食品業者，既已知悉所使用包材含有PFAS，即應基於企業社會責任，拒用含PFAS包材，呼籲業者應承諾「從2025年之後或者現在開始，所有販售供應的產品、以及產品的包裝材之中不會含任何PFAS類化學物質」。

流行病學專家何美鄉說，PFAS自 1940 年代起就出現並已廣泛用於工業和各類民生物品，是種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究，這少數幾種PFAS的流病研究顯示，其會產生多種健康影響，比如：導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇；另外也可能造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高人們在極凍天候下的猝死機率以及在新冠病毒侵襲下感染重症的機率。

看守台灣日前聯合其他團體共同發起連署，訴求政府加快腳步、採取行動阻止PFAS污染危害。與會人士也再次呼應連署主張，籲政府應基於預警原則，應以環境生態健康與未來世代為念，儘速將所有PFAS全面公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包材、化妝品、紡織品、消防泡沫等非必要用途。