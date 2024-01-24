港星郭羨妮1999年獲得香港小姐冠軍，隔年又獲國際華裔小姐冠軍，頂著選美冠軍的光環進入演藝圈首部電視劇就演《尋秦記》女主角，參演不少影視劇，2011年她嫁給大陸動作導演朱少傑，隔年誕下一女，家庭生活相當低調；去年郭羨妮父親病逝，今（24）日她罕見發聲：「我不許任何人污蔑我的父親！」

起因是YouTube頻道「Smart Travel」的一段影片提及郭羨妮爸爸沉迷賭博，且父母感情不佳多次鬧離婚，讓她有個悲慘童年。郭羨妮今（24）日發文怒罵：「今天起床被這頻道報導氣醒」，嚴正聲明父親從來沒有欠下賭債或沉迷賭博，父親從來沒有和母親離婚，父親從小都擔起家中重任，提供溫暖的家，母親一直是家庭主婦，嫁給父親後就沒有工作。

她提到一直以來有很多報導內容不實、誇張，她沒有一一澄清，但一直標榜自己會核查來源的Tsar Pang照抄網上資訊湊成影片，讓郭羨妮說重話：「令我非常失望。我尊重你曾經是空姐老總，曾經以為你跟其他口水網紅（指無中生有、廢話連篇）不一様」。

郭羨妮強調父親一生正直，一家人1994年移民加拿大，她和爸爸感情很好，結婚生女後父親還向她爭取多見孫女，去年八月郭羨妮也帶著孩子去加拿大探望父親，並非要帶孩子去加拿大讀書；郭羨妮希望大家將心比心：「人已不在，我不許任何人汙衊我的父親」，並怒斥沒有根據可以不報，「為何要在人家傷口灑盬？？？你說我什麼，我可以承受，這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人，這個我不能接受！」，目前頻道已將影片下架。