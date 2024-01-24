花蓮縣府社會處長陳加富（左）訪視街友，送來保暖物資，也告知提供庇護所。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

入冬以來最強寒流來襲，全台發布低溫特報，從周二起溫度急遽下降，為因應這波寒冷天氣，花蓮縣政府社會處長陳加富訪視街友，並發給保暖物資，已經安排臨時庇護所，春節期間也提供超商暖心餐券。此外，人口集中的花蓮市，市長魏嘉彥也啟動「暖心專案」，籲請街友或有需要協助的個案，請立即通報市公所，可多加利用「愛花蓮實物銀行」的物資。

縣府社會處長陳加富訪視街友，發給發熱衣、發熱褲、暖暖包，以及沖泡式熱飲和即時食品，確保街友在即將來襲的寒冷季風中得到妥善照顧。縣府與人安基金會花蓮站合作，提供臨時收容庇護場所，每當臨時庇護所門口防寒燈亮起，表示歡迎街友入住禦寒，目前尚留有空床位，有需求也可洽人安基金會花蓮站羅站長，電話03-831-1562。

陳加富表示，春節期間（2月8日至2月14日）縣府與旅館有特約，可供街友庇護，且與指定店家（北區3家餐飲店1家超商；南區：2家超商）合作提供街友過年期間暖心餐券，面額90元，一天兩餐，給街友溫暖，也感謝願意提供接待旅館業者、餐飲業者及超商，若發現有需要幫助的街友，請主動聯絡社會處救助科、當地轄區派出所，或撥打1999專線協助。

市長魏嘉彥則是在社勞課長蕭子蔚偕同下，到花蓮火車站周邊關切街友寒冬生活狀況，並贈送熱粥、暖暖包以及餅乾零食等物資。魏嘉彥強調，市公所推出「暖心專案」，不只是協助這些寒士，若市民朋友生活周邊有獨居老人需要幫助的，也請通報市公所來協助，愛花蓮實物銀行更是歡迎每一位需要物資的朋友前往領用。