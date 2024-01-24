維生素D在身體運作機制中扮演重要角色，醫師就指出，若長期缺乏可能會罹患憂鬱症、骨質疏鬆、糖尿病、腸胃疾病、心臟病、癌症等。基本上，人體能透過足夠日曬自行合成維生素D，但冬天日照時間較少，從而減少許多曬太陽的機會；此時，透過飲食補充就顯得尤為重要，如鯖魚、鮭魚、蛋黃，都是富含維生素D、又容易於生活中取得的食材，不妨適時納入日常飲食清單中。

胃腸肝膽醫師楊子緯在臉書專頁發文表示，維生素D除了能保護身體不受外來病菌攻擊之外，還能降低罹癌風險，可說好處多多。但若維生素D不足，則可能會罹患以下6大疾病：

1、憂鬱症：維生素D會影響血清素的平衡，一旦缺乏可能會導致心情低落，嚴重甚至會得憂鬱症。

2、骨質疏鬆：維生素D能促進人體鈣質吸收與利用，若攝取不足就可能造成骨質疏鬆。

3、糖尿病：維生素D不足也可能使胰島素調節不均，增加罹患糖尿病的風險。

4、腸胃疾病：維生素D不足也可能會引發腹瀉、脹氣等腸胃問題。

5、心臟病：缺乏維生素D也會影響到心血管健康，使罹患心臟病風險提高。

6、癌症：雖缺乏維生素D與罹患癌症，沒有直接相關，但很多研究都指出，足夠的維生素D，可降低罹癌風險與抑制癌細胞生長。

至於該如何補充維生素D？其實曬太陽就是最好又最天然的方法，人體通常能透過足夠的日曬自行合成維生素D；然而，冬天日照時間少，也可能會因為天氣太冷不想出門，減少許多曬太陽的機會，因此更應從飲食著手，將富含維生素D的食物安排進菜單。對此，國健署分享，由於維生素D是脂溶性維生素，普遍存在於油脂較豐富的食材中，並盤點生活中容易取得的前3名食材如下：

1、鯖魚：每100克，約3分之1隻，含有25.2微克維生素D，只要1片鯖魚就能輕鬆達到1日所需的份量。

2、鮭魚：每100克，約4分之1片，含有11微克維生素D，大約是1日所需的2倍多，所以平常在家可以煎1片鮭魚，全家人分享，一起補充維生素D。

3、蛋黃：每1顆重量約20克，約含有1.4微克的維生素D，雖然離1天所需有一段差距，但雞蛋是生活中最容易取得的食材，所以少曬太陽的季節，雞蛋也是不錯的選擇。