艾瑪史東主演新片《可憐的東西》昨在第96屆奧斯卡金像獎風光獲得最佳影片等11項大獎提名，僅次於《奧本海默》，主角兼製片艾瑪史東更成為繼另一位奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼後，同時入圍最佳影片並問鼎影后的女演員，她由衷感激地說：「獲得11項提名就像一場超現實的夢，影藝學院讓我同時以演員和製片身分晉身優秀入圍者之列，並且提名許多獎項肯定本片，令我非常感激！」並向其他入圍者致意。

艾瑪史東也恭喜入圍最佳男配角最多次數4次紀錄的馬克魯法洛，以及分別入圍最佳改編劇本、攝影、服裝設計和原創配樂等獎項的編劇東尼麥克納馬拉、攝影師羅比萊恩、服裝設計師荷莉瓦丁頓與配樂家傑斯金芬德里克斯等劇組人員，當然還有導演尤格藍西莫。尤格藍西莫也開心恭喜雙料並首度以製片身分入圍的艾瑪史東，感激與她攜手再造難忘成就。馬克魯法洛則興奮地說：「我何其榮幸能夠從事電影創作，獲得影藝學院肯定更是演員的至高榮譽，感謝我們偉大的導演尤格藍西莫，以及願意一探本片究竟的觀眾們！」

最新幕後花絮「貝拉篇」由艾瑪親自介紹這個令她最私心喜愛的角色，作為一個實驗品，貝拉不斷在學習中明白如何融入社會，隨著她的行為越發自主，身邊的人就越感挑戰；她也提到貝拉歷程及本片的重要環節「性愛」，探索人類原始的生理慾望，令貝拉十分著迷，更體認性愛對於人生的不可或缺，甚至才剛「初體驗」完就欲罷不能，反問大家怎麼不整天愛愛，飾演貝拉也讓艾瑪感到接受生而作為女人的一切，包括自由、恐懼與勇氣，她也感謝導演尤格藍西莫邀她擔任製片，讓她獲得更深入參與的契機，是單純身為演員無法擁有的珍貴體驗。

在另一支花絮「一窺《可憐的東西》的世界篇」中，導演尤格闡述他一向認為必須透過貝拉對世界的理解和感知來建構片中的世界，他們甚至遠赴布達佩斯的許多攝影棚拍攝，美術設計師搭檔秀娜希斯和詹姆斯普萊斯，表達對於尤格的欽佩，他們搭建規模宏大場景，符合尤格想要的1930年代氛圍但加入當代工藝，最終掃描並繪製成3D。馬克魯法洛也大讚他們創造了宛如維多利亞時代又像夢境、既華麗又能體現導演視野，貝拉的天花板有魚和海藻，還有帶耳朵的鏡子及繡上城市風景的絲綢牆面，令艾瑪大呼太有原創性，令她也想住在裡面。

《可憐的東西》將於2月8日（四）農曆春節檔在台上映。