看守臺灣等環團今天呼籲「連署訴求政府加快腳步、採取行動，阻止PFAS污染危害環境生態健康」，環境部回應表示，目前我國PFAS之管制，與「持久性有機污染物斯德哥爾摩公約」規範一致，並無落後國際，而除與公約接軌，後續並已規劃推動跨部會「PFAS管理行動計畫（草案）」，該計畫並於2023年多次研商，並已於行政院「國家化學物質管理會報」向行政院院長陳建仁報告。

環境部表示，為防範持久性有機污染物（POPs）對環境造成危害，聯合國制定持久性有機污染物斯德哥爾摩公約，截至2023年8月22日止列入管制清單的化學物質共計 34 種。其中全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛烷磺醯氟(PFOSF)、全氟辛酸(PFOA)及全氟己烷磺酸(PFHxS)，均已納入公約管制清單，我國均已同步列管，其規範與公約一致。

環境部指出，由於PFAS可能造成環境污染及對人體危害，近年各國規劃評估加強PFAS管制，其中包括討論全面管理PFAS的可行性及作法，因此，除與公約接軌，為進一步加強PFAS管理，我國規劃推動跨部會「PFAS管理行動計畫（草案）」。環境部於2023年研擬跨部會PFAS管理行動計畫，並辦理多場相關會議進行研商，並在「國家化學物質管理會報」報告，經院長指示，請各相關部會廣納各方意見、做好風險溝通，研擬PFAS管理行動計畫後陳報行政院。