TVBS女主播2022年爆出霸凌疑雲，前主播張靖玲因不滿被解雇，一狀告上法院，現判決書出爐，不僅「霸凌手法影片」被公開，連帶薪水也意外曝光。

前主播張靖玲遭指控和另2名主播涉嫌霸凌古彩彥，不僅破壞她的水晶球，還將她毛衣剪破、在高跟鞋裡擠隔離霜等，過程都被古彩彥裝針孔錄下，最後游姓主播認錯留任，黃姓主播調離原本工作，張靖玲則被轉調當資深文字記者，之後被以「不服從主管合理指揮監督」、「無正當理由曠職3日以上」等理由解雇。

張靖玲不滿告上法院，主張沒有霸凌，也不願接受轉調，卻被以不配合為由解僱，要求回復主播職位並追討每月6萬多元薪資，不過最後仍被法院判決敗訴，網友見狀也紛紛表示「為6萬多薪水鬥成這樣，值得嗎？」

而TVBS稍早也表達立場，表示：「張靖玲對同事進行不法侵害，且不接受職務調動，更長達四個多月未提供勞務，公司在釋出一切善意，仍然無法得到正面回應後，不得已只好依法開除張員。本案經士林地院審理後，亦判決本公司完全勝訴，顯見法院認同本公司的處理方式合情合理合法。」