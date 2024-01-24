基隆市有一名86歲孫姓老翁23日晚間8時38分寒流來襲時，被民眾發現竟逆向騎乘在萬瑞快速道路西向8公里處，趕緊報警。警員在快速道路上發現衣物單薄僅披著雨衣保暖的孫翁後，先請他搭上警車，再由另一位警員幫忙騎乘老翁機車，安全護送他下交流道，並帶回家中安置。

基隆市警察局表示，第三分局七堵派出所的員警李瑋哲、黃冠惟接獲通報後，立刻駕駛警車上快速道路救援，果然發現一名老翁騎車搖晃，竟逆向騎乘萬瑞快速道路上，因天氣寒冷，當下請孫翁坐上警車，由黃員騎乘機車離開快速道路，幸好沒發生意外。

警方初步詢問，老翁雖獨自住在瑪陵地區，但周邊有親戚相互照顧，直接將他送回家中並請其親屬協助照顧，以免發生意外。

警方調查，已86歲的孫姓老翁身體雖然健朗，但有輕微失智的情形，案發當時向同仁表示，自己只是想要騎車出去走走，沒想到會上快速道路，也不知道已經逆向，只知道車燈往自己的方向照，感覺很危險，所以都騎很旁邊。

家屬得知老翁逆向騎上快速道路都嚇一大跳，也非常感謝警方協助，將老翁安全護送回家，避免發生危險。

七堵派出所長徐永煌呼籲，近期寒流來襲，家中若有長輩者，家屬須注意其衣著保暖；若有失智或走失之虞家屬，可至戶籍所在地區公所社政課申請防走失手環，能有效提供警方或相關單位的辨識，便於第一時間聯繫到家屬。