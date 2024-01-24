瑞典哥特堡大學（University of Gothenburg）日前宣布，用血液檢測阿茲海默症，準確率達97％，和透過腰椎穿刺等現行臨床方式一樣有效，而且能在症狀出現前10至15年提前得知是否有患病風險，被該研究團隊譽為將對阿茲海默症檢測造成「革命性變革」。

瑞典哥特堡大學（University of Gothenburg）用血液檢測阿茲海默症，準確率達97％，

一般診斷是否有阿茲海默症時，除了進行認知功能測驗外，臨床主要倚靠腰椎穿刺及「類澱粉斑塊正子斷層造影」（Amyloid PET），腰椎穿刺後可能會出現幾天頭痛、腰痛等副作用，民眾不見得願意嘗試。

據美國有線電視新聞網（CNN）、《每日郵報》（Daily Mail）、《泰晤士報》（The Times）報導，瑞典哥特堡大學團隊22日發表於《美國醫學期刊：神經醫學》（JAMA Neurology）的研究顯示，透過血液檢測，就能測出血液中「p-tau217 蛋白」的濃度。p-tau217蛋白會慢慢在大腦累積，被認為會導致阿茲海默症，這類蛋白在患者出現症狀前10至15年，就已開始在大腦累積。

研究人員一共檢測786名平均年齡66歲以上長者，並根據血液中的p-tau217 蛋白濃度，將受試者分為「非常有可能」及「非常不可能」發展出阿茲海默症的群體，其中大約1／5受試者位在中間，需要額外進行腰椎穿刺、類澱粉斑塊正子斷層造影來確認是否罹病。

結果顯示準確度達97％，研究人員預測，血液檢測能降低後續檢測的80％需求。

研究作者之一的哥特堡大學神經化學教授艾希頓（Nicholas Ashton）表示，研究成果令人印象深刻，因為血液檢測的準確度和腦脊髓液（cerebrospinal fluid，CSF）及腦部掃描等先進測試一樣準確。

這份研究也被《泰晤士報》等媒體譽為，能在患者出現症狀前15年，就檢測出是否有罹患阿茲海默症的風險。

這項研究使用名為「ALZpath pTau217」的血液檢測工具，預計未來售價在200至500美元（約新台幣6256元至15664元）之間。

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