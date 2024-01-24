新北市瑞芳區1名婦人昨（23）日深夜，在瑞芳高工候車亭處睡覺，因寒流發威又下雨，恐有失溫之虞，瑞芳派出所接獲里長通報後，立即將人帶回駐地，趕緊提供熱薑茶和衣物驅寒保暖，並透過區公所媒介合適地方暫住，平安渡過天寒地凍的夜晚。

新北市瑞芳分局指出，昨晚是轄內龍山里里長陳志強發現通知的，當時該女士獨自一人在候車亭處睡覺，旁邊放著1台推車裝載拾荒物品，因天冷擔心失溫，才趕緊聯繫派出所幫忙，同仁火速到場了解婦人居無定所，無法聯絡家人，所以先帶回派出所，立即提供衣服及薑茶驅寒，關心身體有無不適。

同時聯繫瑞芳區公所，經區長楊勝閔積極協調後，將其安置在安全保暖處，在徵得當事人同意後，由同仁護送前往，拾荒物品則暫放在區公所前的停車場處。

瑞芳分局長陳建龍表示，這幾天因應極凍寒冷已有執行相關防寒工作，加上平日都有與里長、區長保持熱線，才能在發現後，快速作好安置，是「市政一體」團隊合作默契的最佳展現。對同仁寒冬出勤、熱心救護表現讚許，同時，也呼籲民眾寒流來襲時，除要多穿衣服禦寒，家有長輩或心血管疾病的朋友，都要小心身體狀況，民眾如有避寒需要，都可以向警方尋求協助，保護生命安全。