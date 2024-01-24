烏蘭巴托這場暗夜車禍引發連環爆炸，附近民宅住戶均緊急疏散。

蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）街頭周三（24日）凌晨發生一起重大公安事故，一輛載了60噸液化天然氣的卡車與一輛汽車相撞，天然氣卡車發生嚴重爆炸，火勢猛烈。當局在大火撲滅後說明，這場事故造成6人不幸喪生，其中3人是消防員，另有11人受傷。

綜合路透社、印度新德里電視台（NDTV）周三報導，蒙古國家緊急事務管理署（NEMA）說明，這起事故發生後，當局派出超過600名消防人力、逾100輛消防車到場滅火。

A truck carrying 60 tons of liquified natural gas (LNG) collided with a car and exploded, killing several people in Ulaanbaatar, Mongolia 🇲🇳

| 24 January 2024 |#explosion #Mongolia #Ulaanbaatar pic.twitter.com/zNQA6PJsYt — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) January 24, 2024

NEMA發言人向媒體說明，當地時間周三凌晨1時01分接獲事故通報。NEMA透過臉書說明，這場發生於烏蘭巴托敦金加拉夫市場（Dunjingarav market）附近的大火造成至少6人死亡、11人受傷，國家消防署第63消防隊3名消防員在執行勤務時不幸殉職。

新德里電視台引述法新社報導，傷者11人之中有10人燒燙傷，1名孩童中毒，還有3名嬰兒接受照護。

蒙古烏蘭巴托街道24日凌晨有液化天然氣卡車發生車禍，引發爆炸與大火，天亮後街道毀損慘況曝光。（路透）

蒙古國副總理阿馬爾賽汗（S. Amarsaikhan）向當地電視台TenGer TV說明，初步研判，天然氣卡車撞上一輛小汽後隨即發生爆炸，接著又發生第2次爆炸，卡車的一部分猛然斷裂，導致消防員死亡 。網友轉傳的現場畫面顯示，車禍發生後，瓦斯車發生連續爆炸，橘紅色火光照亮暗夜街頭，猛烈火勢迅速蔓延，整條馬路幾乎全陷火海，消防員灌救過程中仍持續發生大規模爆炸。

一名不願透露姓名的居民向TenGer TV透露，卡車第一次爆炸的衝擊力擊碎他家窗戶，陽台也有毀損。另一居民說，火焰燒到住宅大樓出口時，她和其他住戶不得不強行破窗逃出大樓，一行人脫離大樓時，火勢已燒到頂樓。

住在距離爆炸地點僅100公尺處的目擊者、40歲律師蘇庫巴塔（Erdenebold Sukhbaatar）向路透社表示，他一開始以為是地震或飛機失事，他衝進客廳一瞧就看到爆炸現場，火勢迅速蔓延到附近公寓大樓，他在臉書開了直播紀錄現場情況。

附近多棟建物遭大火焚毀，包括一棟住宅；燒毀汽車少說好幾十輛，爆炸威力把附近學校窗戶都震碎。一棟公寓住戶已疏散。天亮之後，周圍道路仍處於封閉狀態，當局持續清理現場。俄國塔斯社（TASS）報導，當局已建議附近民宅住戶撤離。

英國、美國、歐盟駐蒙古大使均已對此事表達哀悼之意。阿馬爾賽汗說，尚未接獲公寓大樓人員傷亡報告，但現階段調查持續進行中，無法保證傷亡人數不會增加。