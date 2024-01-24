民進黨不分區立委提名人王義川今接任民進黨政策會執行長，被問到年輕選票流失問題，王義川表示，這也是賴清德找他聊天時講的第一句。

此外，賴清德昨天宴請落選立委候選人時，正逢選後，被視為輔選有功的政治評論員李正皓目前正跟民進黨發言人卓冠廷、民進黨立委當選人李坤城兩家人赴日本旅遊，「氣炸王義川」行動，連競選總幹事潘孟安也去；李正皓更貼出一張顧行李的照片自嘲，他真的被王義川說中。

賴清德今在中常會中提到，他昨天在新北老家附近餐廳宴請這次未能當選「民主大聯盟」候選人，「至於會選在他老家附近小餐廳，那個地方比較像北海道」。全場大笑

賴清德接著笑著說，地點名稱是北海岸，天氣又冷，萬里有三個漁港，吃海鮮，蠻像北海道，慰勞大家無法出國，「義川，改天再補你，你的聲音我有聽到」。大家再度笑成一團

王義川會後受訪時，年輕選票的課題也是賴清德找他聊的時候講的第一句。民進黨所有政策都是青年政策，每一個政策都跟年輕人有關，第一、必須訂好對的政策，把政策講對；第二、則要用到對的工具，就是年輕人用的工具必須去用；第三、要找到對的人，在政策意見搜集過程當中，也許要改變過去的邏輯，一改過去找菁英辦座談會、答案列出「一、二、三」的方法。

王說，要嘗試用新的方法找到現下年輕人想要的課題，政府解決並擬出對策，「重點是對策擬出來後要有通路」，要把政策講對，選到年輕人熟悉的通路發散。

媒體追問，抖音算是對的工具嗎？王義川回說，政府已經要求公務機關不要使用，全世界可以用的工具很多，他不想對個別的工具有什麼想法，年輕人的定義很廣，國中生、三十幾歲都是，大家都使用不同的通訊軟體或媒介，就像這幾天他常用的「threads」也是一種工具。

他表示，各式工具會對到不同的人，是民進黨必須全面了解的，哪個工具會對到誰，會跟新聞部討論、讓此事做得更好。

至於接任政策會執行長後屬於幕僚性質，還會常上政論性節目嗎？王義川不假思索地回答「會」。