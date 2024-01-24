該公司表示，展望今年營運，全球通訊產業發展持續升溫，相關基礎建設與來自客戶端的需求日益迫切，以目前昇達科已接獲的衛星通訊相關訂單已有2億元的規模而言，衛星通訊產品已是今年營收增長的最大動能。
此外，今年3月19日起在美國華盛頓特區登場的衛星展仍會是各業者展現實力的場合，昇達科除再度擴大參展規模外，此行亦將與多家客戶深入洽談商務合作開發事宜，預期此行將使昇達科持續展現實力，朝向未來之成長藍圖穩步邁進。
昇達科（3491）公布去年營運自結數，其中，全年稅後純益2億元，較前一年下滑約26％，每股稅後純益3.2元，該公司表示，雖然去年營運受到網通產業去化庫存影響，但公司掌握的新產品在去年第四季已有不錯進展，今年在低軌衛星商機帶動下，營運成長可期。
該公司表示，展望今年營運，全球通訊產業發展持續升溫，相關基礎建設與來自客戶端的需求日益迫切，以目前昇達科已接獲的衛星通訊相關訂單已有2億元的規模而言，衛星通訊產品已是今年營收增長的最大動能。
此外，今年3月19日起在美國華盛頓特區登場的衛星展仍會是各業者展現實力的場合，昇達科除再度擴大參展規模外，此行亦將與多家客戶深入洽談商務合作開發事宜，預期此行將使昇達科持續展現實力，朝向未來之成長藍圖穩步邁進。
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