該公司表示，展望今年營運，全球通訊產業發展持續升溫，相關基礎建設與來自客戶端的需求日益迫切，以目前昇達科已接獲的衛星通訊相關訂單已有2億元的規模而言，衛星通訊產品已是今年營收增長的最大動能。

此外，今年3月19日起在美國華盛頓特區登場的衛星展仍會是各業者展現實力的場合，昇達科除再度擴大參展規模外，此行亦將與多家客戶深入洽談商務合作開發事宜，預期此行將使昇達科持續展現實力，朝向未來之成長藍圖穩步邁進。