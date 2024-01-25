不用到年貨大街人擠人

馬上就要迎來農曆春節，每到熱鬧的節慶時刻，婆婆媽媽總是忙得不可開交，緊鑼密鼓置辦過年需要的各項商品，從拜拜用的三牲到拜訪親朋好友時需要的伴手禮，通通都是過節不可少的必備採購清單！

連鎖賣場家樂福一直都是許多家庭採買的好夥伴，從生鮮、熟食到生活用品應有盡有、琳瑯滿目，購買便利度相當高，讓人可以一站式買齊所有需要的品項。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年家樂福最有人氣的「10大熱門年節商品」，趕快一起來看看哪些商品榜上有名吧！

No.10 加工肉製品

每到過年，家家戶戶都會準備滿滿一桌的超澎湃年菜，其中各式各樣的香腸和臘肉更是不可或缺的年味之一！

無論是長輩記憶裡象徵舊時回憶的原味香腸、蒜味香腸，因應年輕世代推陳出新的飛魚卵香腸，又或是歷經長時間風乾熟成、蘊含強勁濃厚風味的廣式臘腸，都是年節期間鹹香下飯的開胃好料，讓人忍不住白飯一碗接一碗。不少網友都表示，「吃多了不好，但沒吃到就是少一味」、「現在賣場的臘腸很方便，蒸一下再切片擺盤就能上桌」

另外，越嚼越香、風味多變的肉乾也是增添年味的好選擇。軟嫩厚實的肉乾、薄脆爽口的肉紙，以及方便實用的筷子肉條都各自有愛好者，甜中帶鹹不膩口的涮嘴滋味，總是讓人一塊接著一塊。

No.9 酒類禮盒

農曆新年到親戚家走春一定要帶上點伴手禮！氣派尊爵的酒類禮盒是不少人心中的送禮首選，不僅外觀大方霸氣，也能盡顯隆重心意與不凡品味。

擁有「威士忌之王」美名的經典品牌皇家禮炮，推出「21年新春禮盒（花開富貴）」新春禮盒，全台限量2028盒，喜慶感包裝設計，加上花香融合橡木煙燻味的多層次口感，吸引許多網友年年回購。家樂福也推出特別優惠，購買指定威士忌禮盒滿1500元現折60元，最高現折900元，相當划算！

No.8 營養保健品

近年越來越多人開始注重身體保健、積極關注養身議題。適逢農曆新年，不少人喜歡購入保健類禮盒當伴手禮，為親朋好友的健康應援！

現代人天天3C不離身，雙眼長期暴露在充滿藍光的環境下，刺激產生自由基，容易對視網膜細胞造成傷害，能預防黃斑部病變、提升雙眼舒適度的「葉黃素」便因此廣受歡迎。由天地合補推出的葉黃素凍就非常適合全家大小，像果凍一樣方便好食用，與人氣IP MININIGUMAN聯名的龍年限定包裝也超吸睛，保證收到的人都會一秒大喊「卡哇伊！」

No.7 南北乾貨

乾燥花菇、干貝、竹笙......，每到春節將近的時間，各個年貨大街就是兵家必爭之地，總是人山人海、擠滿婆婆媽媽搶攻上等南北乾貨，為除夕團圓飯增添無可取代的醇厚鮮味。

隨著時代演進，除了傳統市場之外，各家超市、賣場也紛紛開賣乾貨產品，吸引許多害怕人擠人的新世代煮夫、煮婦前往，體驗舒適採購感，也能一次買齊過年所需，被不少網友稱讚「年貨大街的盛況體驗過一次就可以了，賣場的南北貨一樣很齊全，品質也很ok」。

No.6 冷凍調理

冷凍食品樣式多、口味多，加熱簡單又快速方便，是許多廚藝小白的好幫手。農曆新年時刻更有多家品牌推出年菜組合，解救無數不擅料理或追求效率的新手媳婦，讓你輕輕不費力就能端出一桌澎湃好菜！

在台北市南門市場佇立30多年的立家，今年獨家與家樂福合作，打造「好運龍來」年菜套組，佛跳牆、干貝櫻花蝦油飯、藥膳雞湯、花生豬腳、小獅子頭滷白菜，所有過年大菜一次滿足，道道驚艷。讓不少資深饕客看了馬上驚呼「一定要買啊！」

即日起到2/6到家樂福購買年菜，享滿1500元送100元現金折價券的優惠， 單筆最高送5,000元；買任一個年菜套餐還送航海王春聯、紅包袋，數量有限，送完為止喔！

No.5 堅果禮盒

連假餐餐大魚大肉好罪惡，但還是忍不住嘴饞吃點心？那就要選擇相對健康、負擔較低的零食！在追求健康飲食的風潮中，富含單元不飽和脂肪酸的堅果類被視為優質油脂的攝取來源之一，有助於降血脂、減少心血管疾病發生，成為年節送禮的熱門禮盒。不過要小心別攝取過量、選擇無調味或非油炸的種類，以免造成身體負擔。

家樂福獨家商品「包你龍贏 方果堅果套組」，九種餅乾加上堅果組合，送禮豐富又大方，全台限量5000袋，要搶要快！

No.4 咖啡茶葉

說到「飲品系」送禮提案，咖啡和茶葉絕對是大家心中的不踩雷首選！除了常見的綠茶、紅茶之外，風味獨特的金萱、普洱、烏龍也都是人氣推薦。不但能在吃完大魚大肉後去油解膩，也適合喜歡茶道的長輩享受泡茶樂趣。

另外，咖啡產品也是近年越趨熱門的年節禮盒，有許多主打精品咖啡、單品豆種或永續生產的品牌任君選擇，讓精緻包裝凸顯品味、厚醇香氣療癒身心，被網友們稱讚「實用又有面子」、「送禮給客戶，客戶都很喜歡」。

No.3 蔬果禮盒

年菜吃多好油膩，需要新鮮蔬菜、水果均衡飲食，也是維持身體健康必不可少的重點要素！過年期間收到親友精心挑選的蔬果禮盒，絕對會眼睛為之一亮，默默在心裡吶喊「大魚大肉吃好膩，就是需要這一盒呀！」

蘋果、橘子、鳳梨、水蜜桃等水果都是常見的熱門送禮選項，如果想來點不一樣的，不妨考慮來自日本長野的田柿禮盒，表層佈滿天然白色柿霜，果肉香甜Q彈、口感綿密，而且單顆包裝超方便，整盒澎湃又大氣，讓你有裡子又有面子。

No.2 烘焙糕餅

年糕、綠豆糕、娃娃酥等農曆新年一定會出現的懷舊滋味，是許多人置辦過年零食的第一選擇，全家團聚邊吃邊享受一年一度的假期，一口咬下還能勾起無數童年回憶，想起過去的美好時光。

此外，古早味傳統蛋糕也是年節期間相當具有人氣的點心之一！古早味特殊香氣，搭配鬆軟綿密、甜而不膩的口感，適合大人小孩團圓一起吃，更是不少長輩喜愛的拜拜供品選擇，「每年回娘家，爸媽都指定要買一顆古早味蛋糕」、「小孩超愛，每次都秒殺」。

No.1 零食糖果

俗話說「吃甜甜過好年！」除了各式香脆可口的餅乾，奶香十足、蛋香撲鼻的蛋捲也讓不少人為之瘋狂，長輩、小孩都喜歡，是大家必買的年節清單之一。

說到酥脆香濃又涮嘴的蛋捲，許多網友念念不忘的的絕對是經典老牌「喜年來」，「從小吃到大，每年必買」、「過年怎麼可以不吃喜年來」，不但佔據台灣人春節記憶，無人能抵擋的濃郁滋味，加上送禮自用兩相宜的喜氣包裝，不論是拿來拜訪親戚朋友，或是走春拜拜當供品都非常適合。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月2日至2024年1月1日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『家樂福10大熱門年節商品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統