知名本土服飾品牌NET因為高CP值獲得不少忠實粉絲，不過一位男子近日發現，自己買了穿不到10次的皮衣竟然多處出現脫皮現象，讓他感到相當傻眼，不過許多內行人發現，該件皮衣的標籤上有載明「100%PU合成皮」，代表該件皮衣原本就不像真皮一樣強韌耐操，「它標示真的沒欺騙消費者啊！合成皮的價格想要真皮的品質？」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，「NET服飾新主張！（合成皮的特性）只穿不到10次」，同時附上多張照票，原來是他的皮衣多處出現脫皮現象；而根據皮衣標籤，上頭除了標示「100%PU合成皮」，也提醒不可水洗、不可漂白、不可翻滾烘乾、不可專業乾洗，只能用濕布擦拭陰乾。

男子分享自己的NET皮衣標籤清楚標示，該件皮衣使用100%PU皮。（翻攝自爆料公社二社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「它標示真的沒欺騙消費者啊！合成皮的價格想要真皮的品質？」、「想當AI教父黃仁勳口袋要夠深，別再買合成皮了！」、「這材質本來就是這樣…你要就買真皮…要不就這種材質以後別碰…一分錢一分貨，跟品牌無關…跟製造無關…跟你願不願意買真皮有關」。

另外不少內行人說明，容易氧化脫皮是合成皮的特性，「跟穿幾次無關，就算全新放個幾年還是一樣脫皮」、「跟穿幾次無關，就算全新放個幾年還是一樣脫皮」、「先看看放多久，跟你穿幾次無關」、「合成皮的壽命跟你穿幾次沒關聯」。