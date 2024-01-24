美國中央情報局(Central Intelligence Agency,CIA)發布了一段針對俄羅斯人的宣傳影片，其內容就煽動俄羅斯人背叛他們的領導人，私下幫助西方勢力，或者說「棄暗投明」。中情局表示，這支影片正在發揮作用。

商業內幕(BusinessInsider)報導，這支影片是在星期一發布在中央情報局的社交頻道上，全部內容都配上俄語旁白和文字，劇情是一位虛構的父親，在他 35 歲生日的自述，反思了他的生活、他父親的成就，和兒子的未來。

一個男人坐在昏暗的家裡沉思，電視上播著新聞，包括俄烏戰爭，然後他開始內心獨白，先提到俄國的階級差異，特權階級與一般民眾的貧富差距，「高層精英們沉迷於腐敗的享樂，有奢華的宮殿和遊艇，他們出賣國家，但是打仗的士兵卻嚼著腐爛的馬鈴薯，拿著古老的武器，打不該打的戰爭」

他看的影片穿插著過去的國家成就，包括蘇聯太空任務，和過去的紅場閱兵，這與如今的腐敗政治形成鮮明對比。最終，該男子下定決心，在手機上發出訊息，可能是聯繫中央情報局。

Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины

這是CIA最近發布的第三支策反影片，上一支是在2023年5月發布，當時的訴求目標是俄羅斯官員，而不是平民。

CIA發言人聲稱，這些認知作戰正在發揮作用，俄羅斯人會通過電報頻導看到我們的影片，並且分享與宣傳。

《商業內幕》無法獨立核實這項說法。但是該在星期二，該影片在電報頻道上已獲得6,400 次瀏覽。去年 5 月發布的影片，如今已獲得超過 20 萬次觀看。

中央情報局建立一個專門的俄語頻道，那裡有13,500名追隨者，這數量很少，只佔俄羅斯人口的一小部分。