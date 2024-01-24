高雄地檢署偵辦台電公司大林廠人員涉嫌採購不法案，有員工疑利用標案機會趁機墊高標金底價，藉此從中收取回扣，檢調昨發動搜索，檢方複訊後聲押，今下午法院裁定員工張男及廠商洪男收押禁見，後續仍將由檢察官持續調查。

高雄地檢署檢察官於前年間偵辦違反政府採購法案件，發現台電公司大林廠人員也涉有採購不法案件，據了解，50歲郭姓男子與44歲張姓男子及30歲林姓男子3人經手該廠勞務採購案，疑涉嫌在廠區的勞務採購標案中灌水，廠商得標後，藉此從中收取回扣，檢方於23日指揮法務部調查局高雄市調查處執行搜索、傳喚。

檢察官於訊問後認郭男、張男及林男共3名員工與廠商洪男涉犯貪汙治罪條例、刑法偽造文書等情事，犯罪嫌疑重大，且有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見，經法院審理後裁定羈押張姓、洪姓被告2人，其餘2人以15萬和20萬交保，後續仍將由檢察官持續調查，以釐清案件全貌。