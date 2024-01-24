依相關規定，證券集中交易市場買賣以外國貨幣為計價單位的有價證券，證券自營商或證券交易稅代徵人應彙整交割當日該有價證券外國貨幣應納稅額，按四捨五入計算至小數點後2位，並以交割日或次一營業日實際結售新台幣金額計算至元，元以下四捨五入，再繳納證券交易稅（目前稅率千分之3）。

此外，證券自營商或代徵人依證券交易稅條例第3條第4項規定應送該管稽徵機關的交易資料，仍應以新台幣表示，並保留結匯資料，以供查核。