依相關規定，證券集中交易市場買賣以外國貨幣為計價單位的有價證券，證券自營商或證券交易稅代徵人應彙整交割當日該有價證券外國貨幣應納稅額，按四捨五入計算至小數點後2位，並以交割日或次一營業日實際結售新台幣金額計算至元，元以下四捨五入，再繳納證券交易稅（目前稅率千分之3）。
此外，證券自營商或代徵人依證券交易稅條例第3條第4項規定應送該管稽徵機關的交易資料，仍應以新台幣表示，並保留結匯資料，以供查核。
財政部24日核釋於證券商營業處所買賣適用雙幣交易櫃檯買賣機制的指數股票型證券投資信託基金受益憑證證券交易稅課徵規定，強調依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法規定，於證券商營業處所買賣適用雙幣交易櫃檯買賣機制之指數股票型證券投資信託基金受益憑證，證券自營商或證券交易稅代徵人應繳納或代徵證券交易稅的計算，及依證券交易稅條例第3條第4項規定應送該管稽徵機關之交易資料，應比照105年5月26日台財稅字第10504524600號令辦理。
依相關規定，證券集中交易市場買賣以外國貨幣為計價單位的有價證券，證券自營商或證券交易稅代徵人應彙整交割當日該有價證券外國貨幣應納稅額，按四捨五入計算至小數點後2位，並以交割日或次一營業日實際結售新台幣金額計算至元，元以下四捨五入，再繳納證券交易稅（目前稅率千分之3）。
此外，證券自營商或代徵人依證券交易稅條例第3條第4項規定應送該管稽徵機關的交易資料，仍應以新台幣表示，並保留結匯資料，以供查核。
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