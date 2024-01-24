新國會龍頭之爭，民眾黨動向備受關注。傳出有意爭取立法院長的國民黨不分區立委候選人韓國瑜「空氣槍說」，讓柯文哲非常在意，為藍白雙方埋下心結。至於柯、韓之間還有友誼可言嗎？前立委郭正亮表示，「有啊」，柯文哲這次總統大選得票率拿到26％，已經破「空氣槍」迷思了，所以他現在還會去計較韓國瑜嗎？

主持人李珮瑄今(24日)在中天《綠也掀桌》節目中問到，韓國瑜、柯文哲之間有渠道、還是有友誼可言嗎？郭正亮表示，有啊，他們很熟，政治人物沒有「贏話又贏賭」，因為柯文哲已經破了「空氣槍」迷思了，這次總統大選得票率有26％，所以選得不錯。因為國民黨是想把柯文哲壓在20％以下，沒有成功，所以已經打破了柯文哲不是「空氣槍」，所以現在柯文哲還會去計較韓國瑜嗎？人家也在選舉。

針對「空氣槍」的說法，郭正亮認為，那只是藉口，是柯文哲若真的跑去跟綠的勾結用的理由，但這不會構成政治上重要的原因，事實上，就是政黨利益。像立院龍頭之戰，郭正亮覺得，柯文哲為什麼到現在還不能宣布，就是因為他糾結在不同政黨利益的計算，到底是投給自己，還是切割一藍一綠，這樣的利益比較大。

郭正亮甚至點出，韓國瑜如果沒有選上立法院長，可以想像韓粉的憤怒，就會有很大的仇恨值；而國民黨總是要做報復動作，可能以後民眾黨提案都不准連署，或是連召委也全部不給民眾黨。