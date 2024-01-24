「動力火車」尤秋興（左）、顏志琳24日舉辦「都是因為愛 攏總來尾牙」記者會。（華研國際提供）

動力火車24日在台北東區街頭舉辦「都是因為愛 攏總來尾牙」。臨近歲末年終，人氣火紅的他們尾牙、春酒接了約50場，粗估吸金近千萬元，荷包滿滿，尤秋興更笑說，「（收入）我們都可以辦豐年季了」，顏志琳卻自爆婚後至今所賺的錢都上繳給老婆，自己每月只拿約15000元的零用錢、刷老婆的附卡。

顏志琳也直言，婚後所有的演出工作，老婆都一清二楚，甚至連私房錢都不好藏，有時候連拿零用錢還要看老婆的心情，並透露女兒日前要去畢業旅行，突然向他要一點零用錢，豈料他身上所剩的現金也不多，只能婉拒女兒：「我也是跟媽媽要零用錢的，我給妳就沒有了。」讓他被2個女兒一直笑。

尤秋興加碼爆料，他們先前帶著各自老婆去歐洲旅行，顏志琳在途中口袋突然露出幾張歐元，顏志琳老婆一看到馬上大喊「拿來」，讓他口袋瞬間被掏空，夫妻互動逗趣，尤秋興隨後也自認雖然時常笑虧顏志琳的金錢都被老婆管控，尤還羨慕說：「他是比我有錢很多，因為他的錢都是老婆管，我以前的錢會花掉。」

尤秋興與圈外老婆結婚近5年，被問及生子計畫？他坦言，正努力操課，不過一切順其自然，他私心喜歡女兒，更把顏志琳的2個女兒當成自己的小孩來看待，「志琳兩個女兒已經長大了，覺得要嫁出去了，怎麼辦？女兒嫁出去會很難過。」

動力火車今在台上演唱〈忠孝東路走九遍〉、新歌〈趁少年〉，相約粉絲4月20、21日在高雄巨蛋相見，熱情預告屆時2場都有嘉賓，高雄場門票25日中午12點易遊網套票搶先開賣，隨後在27日中午12點於拓元售票系統開賣，並宣布將赴新加坡、馬來西亞雲頂開唱，期待與當地歌迷見面。