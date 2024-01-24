不少科技公司因為擔心員工離職後帶著商業機密投奔「敵營」，常常都會要求員工簽訂競業禁止條款。大陸一名月薪僅6000元（人民幣，下同，約新台幣2.6萬元）電器工程師因不滿公司拖欠加班費，決定跳槽另一家科技公司，沒想到卻被前公司要求賠償109萬元（約新台幣484萬元），讓他相當傻眼。

據陸媒《新民晚報》報導，小王在2018年12月到一家公司擔任電氣工程師，入職時簽訂了競業限制協議。可是因為不滿公司拖欠加班費，不到2年就跳槽去了另一家科技公司。沒想到卻在半年後收到前公司的勞動仲裁申請書，對方除了要求他賠償違法競業限制義務違約金50萬元（約新台幣222萬元），還有未提前30天通知未完成交接手續造成的損失25萬元（約新台幣111萬元）與服務期限未滿5年的違約金34萬元（約新台幣151萬元）。

仲裁結果判定，小王僅需支付前公司違反競業限制義務的違約金5萬元（約新台幣22萬元），可是小王還是感到相當委屈，因為他在前公司月薪才6000元，擔任的工作既非核心職位，也沒有接觸或掌握公司的商業機密。

小王不服仲裁，起訴到法院，雙方對簿公堂。公司強調，勞動合同中已經明確約定競業限制條款，可是小王離職不到1個月就到競爭對手公司工作，明顯違反規定，應當承擔違約金。小王則表示，自己的具體工作是從外面採購開關、控制器、燈，然後進行組裝，工作項目都是不具有秘密性的通用技術。小王的委託訴訟代理人也指出，小王的工作不具有去了解公司核心機密的可能性，因此並非約定競業限制的對象。

但法院經審理認為，小王入職時是自願簽定合約，理應履行規定，承擔違約金50萬元，且勞動人事爭議委員會在仲裁時將違約金調整為5萬元，已經充分考慮到競業限制補償額等各種因素。一審判決要求小王賠償前公司5萬元，他不服提起上訴，但二審仍維持原判。