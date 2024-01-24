遠百（2903）旗下個體遠東百貨全台11店2023年業績再創新高，來到628億元，較前一年580億年增逾8％，2024年對百貨業相對挑戰，尤其去年上半年疫後消費大復甦業績基期高，遠百趁春節檔期以周年慶規格促銷，集結10家銀行推出包含國際精品刷卡回饋5～8％，力拚首季業績好采頭，全年業績目標拚2％成長。

百貨業歲末促銷與新春福袋檔期本周起全面開打，龍頭新光三越從年前到年後計39天推卡利HIGH促銷，聯手9家指定銀行推單卡刷卡累 計滿額回饋4％～6％點數，使用skm pay最高回饋7％，看好龍年春節假期較短、過年出國費用昂貴，民眾國內過年比例高，內需市場活絡 ，估春節全檔期衝126.5億元業績、年增4％。

遠百歲末酬賓加新春檔期促銷，除服飾滿5千送250、保健器材滿5千送500、大家電滿萬送千等，春節檔集結10家銀行推出「超給利」，包括信義A13、板橋大遠百、竹北遠百與台中大遠百等，指定銀行刷卡可享5～8％回饋，分期零利率，及HAPPY GO Pay滿5千送200，全檔業績力拚90億元、年增5％。