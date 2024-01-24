新北地院23日舉辦「精神衛生法專家參審模擬法庭」。（新北地院提供）

因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，新北地院23日舉辦「精神衛生法專家參審模擬法庭」，與衛福部雙和醫院模擬遠距開庭。司法院長許宗力率法界、醫界、人權團體70人出席，許宗力表示，能透過模擬法庭的過程發現問題，以作為將來實際上開庭的參考。

精神衛生法新制就嚴重病人強制住院事件採專家參審模式，因嚴重病人強制住院決定涉及醫療專業，期待於程序中廣納多元觀點，透過醫療端與病權端意見與法官共同審理，採行醫療及病人照護專家參與審判模式，自不同角度審視並共同做成判斷，有助於落實採取法官保留的立法意旨。

新北地院指出，本次模擬法庭由精神專科醫師林佳霈與病人權益促進團體代表謝詩華擔任參審員，與本院家事庭黃繼瑜法官組成專家參審法庭，並由衛福部雙和醫院精神科主任王俊凱醫師擔任醫療機構代理人，謙眾國際法律事務所周宇修律師擔任嚴重病人非訟代理人。

模擬案例嚴重病人為思覺失調患者，經雙和醫院聲請強制住院，合議庭評議後認為嚴重病人有自傷及傷人之虞，且住院治療確實屬於目前對該嚴重病人最必要、最小限制的治療方式，而裁定應准予強制住院。

許宗力致詞表示，目前司法制度採行人民參與審判者，一是國民法官制度由一般人民參與，另一是職務法庭則由社會公正人士擔任參審員。而精神衛生法引進專家參審，因涉及嚴重病人強制住院與否的認定，故需要有醫學、病權團體的意見加入，以維嚴重病人的權益，並在施行前，能透過模擬法庭的過程發現問題，以作為將來實際上開庭的參考。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心指出，關於嚴重病人的強制住院程序，精神衛生法歷經二次重大修正。1990年精神衛生法規定由2位精神專科醫師審查嚴重病人強制住院，2007年改由7位專業人員組成的審查會進行審查，2022年修法改採法官保留，並引進專家參審，專家參審制度關於法庭環境及相關制度設計，需考慮精神病人身心特殊需要及於正當法律程序下的必要措施。

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