農曆春節將至，為讓獨居長輩能溫馨過好年，基隆市政府社會處發起「新春送愛─關懷獨居長者」活動，市長謝國樑（左）24日下午與中正區中砂里長廖文雄前往獨居長者苗華昌（右）家中探視，並送上福袋祝福。（徐佑昇攝）

農曆春節將至，為讓獨居長輩能溫馨過好年，基隆市政府社會處發起「新春送愛─關懷獨居長者」活動，市長謝國樑（左）24日下午前往獨居長者苗華昌（右）家中探視，苗伯伯贈送上參加社區書法課所寫的春聯「上善若水」給謝國樑。（徐佑昇攝）

農曆春節將至，為讓獨居長輩能溫馨過好年，基隆市政府社會處發起「新春送愛─關懷獨居長者」活動，市長謝國樑（左）24日下午前往獨居長者苗華昌（右）家中探視，謝也留下電話給苗伯伯，臨走時兩人相擁，相當暖心。（徐佑昇攝）

農曆春節將至，為讓獨居長輩能溫馨過好年，基隆市政府社會處發起「新春送愛─關懷獨居長者」活動，市長謝國樑24日下午與中正區中砂里長廖文雄前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」，叮嚀苗伯伯注意居家安全，適時添衣保暖，也告知有需要可聯繫社會處協助，並預祝他新春愉快。

謝國樑除了親切問候苗伯伯外，在得知他擔心膝關節退化，開刀後會碰上無人照顧的窘境，也鼓勵他接受治療，若有術後照顧問題，可以請市府社會處協助，謝更當場與苗伯伯交換電話號碼，告知苗伯伯有問題可直接來電。

社會處表示，為保障獨居長者安全，有免費提供安裝緊急救援通報系統的服務，苗華昌係此項服務的使用者。苗表示，緊急救援系統讓他感到很安心，行動不便的他即便突然跌倒，也不至於求助無門，另像其他日常生活需要協助的事項，只要按下項鍊型的隨身按鈕，便能立即獲得援助。

據了解，81歲的苗華昌從小就對料理、烹調感興趣，年輕時曾在美軍顧問團擔任調酒師，後來又在商船上擔任廚師工作。然而人生無常，一場車禍帶走了妻子的性命，再加上母親健康出了狀況，苗華昌不得不辭去熱愛的廚師工作，一邊擔任保全，一邊照料年邁的母親。

如今母親已仙逝，兩個女兒也都已出嫁，退休後進入人生下半場的苗華昌開始參與各項社區活動，尤其熱衷於書法課程。苗華昌除了熱情地向市長展示他的書法作品，也希望市政府安排更加多元的課程，讓年長市民們可以參與，讓晚年生活更加豐富精彩。

談及近期的煩惱，苗華昌指出，他的膝蓋關節退化嚴重，對於打掃感到力不從心。對此，社會處長楊玉欣表示，社會處預計今年3月將推出「強化獨居老人關懷服務—居家清潔亮晶晶」方案，屆時獨居長輩能到區公所申請服務，經過市府評估並核准後，便會派專人到府進行環境清潔，保障長輩的居住生活品質。

社會處表示，今年的「新春送愛─關懷獨居長者」活動，將於農曆春節前由各區公所的里幹事及里長發送中低收入的獨居長輩202份關懷包；社會處強調，春節期間「有愛關懷不打烊」，市民有任何問題可撥打1999 求助，市府團隊在接獲通報後將整合各單位及民間資源提供協助。

此外，市府民政處也運用本市替代役役男人力資源，以實際行動協助年邁行動不便或獨居的長者，大掃除整理居家環境，同時要求各區公所以電話及親臨訪視，關懷獨居長者及高風險族群，透過多元管道呼籲市民使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全。