美式賣場好市多提供許多生鮮食材供民眾選購。一位女子近日表示，好市多賣的好菇道有機組合（鴻禧菇、雪白菇）是她家的常備料理，原因是某次特價買回家後，「貓咪馬上去躺躺＋咬爛裝鴻禧菇的箱子」，而且特別喜歡有機菇類的紙箱，貼文曝光後引發許多貓奴們的共鳴，紛紛笑說「好市多的紙箱真的無敵」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她沒有特別喜歡吃菇類，某天逛好市多發現好菇道有機組合特價時，她一時興起搬了一箱回家，沒想到回家把菇類放進冰箱後，「貓咪馬上去躺躺＋咬爛裝鴻禧菇的箱子」，而且特別熱愛這款紙箱，從此鴻禧菇就成為她家的常備菜了…。

對此，許多貓奴們紛紛分享家中貓照並回應，「好市多的紙箱真的無敵，貓罐不建議購買，錢省下來買好一點的罐頭」、「好市多建設公司，特受市場喜愛，住戶滿意，一言不合，還可拆家重建」、「好市多的貓糧貓罐頭我家醬醬都不愛，我會特地拿紙箱回來給牠，紙箱厚又紮實可以用很久」

另外也有不少人推薦其他好市多商品的紙箱，「我家也愛好菇道」、「豚骨拉麵的箱子也很讚！硬度很夠又厚，放上貓抓板後，可躺可睡又可抓！一舉多得啊～」、「好市多各種紙箱真的貓奴必備！我家的愛滴露盒」、「我家貓貓喜歡紅龍雞塊以前那款紙箱…」、「好市多牛奶箱+1，再挖個洞跟他玩」。