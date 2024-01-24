彰化縣政府今天結合彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店舉辦「寒冬送愛幸福龍來春節圍爐活動」，現場席開106桌由全國麗園大飯店全額贊助，邀請縣內弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩童一起圍爐，感受來自各界的溫暖。

全國麗園大飯店董事長特助李孟哲指出，今年是第8年舉辦寒冬送暖的活動，很開心能與縣府合作，舉辦春節圍爐活動，讓弱勢民眾在今年這個不景氣的年節中，能度過一個精緻的宴會，「只要還心有餘力，便會持續做下去」，也期望能拋磚引玉，吸引更多企業一起來做好事。

「寒流來襲，戶外冷颼颼，寒冬送暖，讓大家暖呼呼！」彰化縣長王惠美表示，過年即將到來，感謝全國麗園大飯店董事長李賢聰父子長期投入公益，連續8年没有間斷，在過年前舉辦寒冬送愛圍爐活動，每次席開上百桌來宴請縣內弱勢、低收、獨老等族群，讓有需要的鄉親也能溫暖過好年。

彰縣府社會處說，現場除豐盛美味的年菜外，也邀請近兩年「彰化縣長盃卡拉OK歌唱比賽」冠軍蔡德妮及蔣畇蓁上台演唱拿手歌曲，蔡德妮同時也是多個選秀節目得獎者，更有超級吸睛的小丑氣球表演和魔術變變變，炒熱活動氣氛。

因疫情影響，許多家庭收入及生活都受到影響，然而長期關心彰化縣的企業、善心人士仍持續挹注愛心，長期捐贈物資予彰化縣幸福小舖實物銀行。彰縣府今年受贈指定照顧弱勢之民生物資價值已累積至204萬元，藉由資源調度及媒合，為縣內身心障礙、年長者或經濟弱勢家庭送出溫暖。

「感謝！再感謝！」彰化家扶中心主任王震光指出，感謝王惠美縣長結合企業，連續第8年在全國麗園大飯店招待彰化家扶中心弱勢孩子，希望藉由活動帶給孩子最大的溫暖，讓他們在寒冬中也感覺被關懷。