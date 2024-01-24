2019年的日本京都動畫公司縱火案釀36死，去年9月京都地方法院提起公訴，至今已經146天，明天將宣判一審結果，但由於距離事件已經過了4年多，已有受害者遺屬未能看到審判結果過世。本次判決結果，將於日本時間週四（25）上午10時30分宣布。

2019年7月19日星期五，一名女子於京都動畫公司縱火案臨時紀念碑時哀悼資料照。（美聯社）

綜合日本《每日放送》、《NHK》24日報導，檢察官對這起案件表示：「在日本刑事審判史上，這起殺人和謀殺未遂的案件，受害者人數異常的多。當時被害者置身於類似地獄的狀況中，恐懼和絕望無法用言語形容，逝者的無奈更是讓人感同身受。」

青葉真司被控縱火京都動畫第一工作室，造成36人死亡，32人受傷，審判中最大的爭議點在於『刑事責任能力』，青葉真司表述了事件的動機和經過。

檢方指出：「這是一宗由於被告不合理的怨恨，所引起的罕見且悲慘的大規模縱火殺人案件。」並堅稱：「妄想的影響有限，無法避免極刑。」

辯方則表示：「這起罪行之所以發生是對『Number Two』和京都動畫的反擊。」青葉真司：「京都動畫拒絕我的小說，我心生不滿。特別是幕後人物『Number Two』從中作梗。」

同時，辯方主張青葉真司犯罪時正處於「心神喪失」狀態，無法判斷善惡並失去行為控制能力，因此應該無罪。對於青葉被告的妄想，2位醫生在法庭上發表了不同的意見，在起訴前進行鑑定的醫生指出：「雖然影響了動機的形成，但並未影響罪行本身。」另一位醫生則認為，起訴後進行鑑定的醫生表示：「被告因嚴重的妄想障礙而決意犯罪」，兩者看法存在明顯分歧。

審判期間，受害者遺族和倖存的職員進行了感情陳述，表達了他們的心聲：

兼尾結実的母親表示：「我希望被告被判處最嚴厲的死刑。我想告訴女兒：『你的生命永遠不會比犯人的生命不值一提』。」

京都動畫的男性職員：「青葉真司！你有在聽嗎？多虧了各種人的努力，你仍然活著！雖然有些人渴望活著，但卻無法活下去，你仍然活著！請好好思考這意義！」

日本知名動畫《涼宮春日的憂鬱》作畫監督池田晶子的丈夫，強烈呼籲陪審團：

「我強烈期待，判決應該讓12歲的兒子能夠理解，晶子可以接受的判決結果。」

《涼宮春日的憂鬱》導演武本康弘的父母表示：「最後也想為了兒子看看到最後的審判結果。」

49歲的色彩設計師石田奈央美，的父親在京都地方法院2023年9月第一次開庭前，就以87歲高齡離世，未能看到明天京都地院的判決。

辯方在最終陳述中再次主張，青葉被告應該以「心神喪失」為由被判無罪，或以「精神耗弱」減輕刑罰。