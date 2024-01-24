香港女主播丘靜雯（Nicole）因外貌激似韓國人氣女團 Apink 的隊長朴初瓏而走紅，不僅五官清秀又擁有令人稱羨的健美好身材，是當今香港力捧的新一代新星，也被譽為「最美女主播」，不僅模樣專業又以高顏值深受觀眾喜愛。婚後她兼職瑜珈老師，沒想到近日卻遇到一起可怕事件。

丘靜雯昨（23）日透過Instagram轉發合作瑜伽學校的貼文，貼文中表示多年前曾有學生反映下課穿鞋發現放在門口的鞋濕了，聞起來好像是精液味，但因為走廊沒有監視器，所以事件不了了之，沒想到剛剛下課發現又中招了，學校懷疑兇手是慣犯，詢問：「請問有沒有使用工作室的老師或學生發生同樣事件？」學校正積極考慮在門口裝設監視器。

香港女主播丘靜雯日前遇到噁心事件。（圖／nicoleyauu Instagram）

丘靜雯在該貼文寫下：「當你覺得自己不能再更背時…」，疑似這次受害者就是她，沮喪心情不言而喻，不過隔天她立刻打起精神準備街訪工作，心情似乎已不受影響。

丘靜雯去年10月和交往5年的男友結婚，她當時也PO出男方下聘的照片，只見家中擺滿紅色物品，有餅以及吉祥寓意的食物，還有三對金鐲、兩個金項鍊，項鍊是金豬造型，背上刻著囍字，寓意極好，不過這些首飾並非買的，而是暫時租來走流程，丘靜雯大方承認還誇讚品牌方幫忙準備有他們名字的金豬，十分特別，長輩們都很滿意。而結婚當天丘靜雯身穿白紗和新中式禮服，笑容相當甜美，收穫大批網友祝福。

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