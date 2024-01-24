民進黨立委高嘉瑜競選連任失利，未來下一步走向，也被點名可望挑戰台北市長。前立委郭正亮認為，民進黨籍總統當選人賴清德很容易幫高嘉瑜安排位置，高嘉瑜有法律專業，因此，高嘉瑜未來的位置可能跟人權、法律、婦女有關。

主持人李珮瑄今(24日)在中天《綠也掀桌》節目中提及，有網友問到，高嘉瑜敗選後的下場會怎麼樣？郭正亮回應表示，賴清德很容易幫高嘉瑜安排位置，高嘉瑜畢竟有法律專業，是台大法律系畢業，雖然不知道高嘉瑜會去哪裡，但他認為會跟人權、法律、婦女有關，這樣的安排並不困難。

至於出戰新北市立委失利的吳崢，郭正亮指出，吳崢變民進黨新聞部主任兼發言人，而原新聞部主任張志豪，他認為不適合到組織部，應該要讓民進黨不分區立委提名人王義川去組織部，王義川會「博暖」（台語：意指混熟），超級厲害，這要有社會歷練，而且民進黨組織部是很容易出事的。

郭正亮接著指出，王義川接政策會執行長，這不是他最專長的；他要去影響立法院是有難度的，只是說他人緣比較好。