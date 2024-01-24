蔡姓男子（右）23日從治茆山上切人倫林道工作突然吐血，消防員晚間接觸到患者，發現其症狀已緩解，就地紮營，24日再下徹。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

消防人員24日護送蔡姓男子下徹，蔡男就醫檢查發現胃部潰瘍，目前住院治療。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

林業保育署南投分署1支山林巡護隊23日信義鄉人倫林道工作，其中32歲蔡姓男子身體不適吐血報警，南投縣消防局獲報馳援，當晚接觸蔡員發現症狀趨緩，24日將蔡男送醫，蔡男經檢查發現胃有潰瘍，目前住院治療中，已無大礙。

林保署南投分署指出，11人的山林巡護隊22日上山工作，預計26日下山，身體不適的蔡姓男子是廠商聘僱，他與隊員23日近午從治茆山停機坪上切到人倫林道48公里處，突然覺得胃部不適，而且精神恍惚暈眩，強忍不適爬一小段山路突然吐血，無法再行動，夥伴見狀趕緊報案。

南投縣消防局獲報，立即派員上山搜救，寒流加上華南雲系影響，23日整天下雨，山區濃霧視線不清，加上步道溼滑，搜救人員晚間8時接觸到患者蔡姓男子，考量患者連夜下撤容易發生危險，加上胃部不適、暈眩等症狀已舒緩，就地紮營，24日才攙扶蔡男下山，送往竹山秀傳醫院救治。

林保署南投分署表示，蔡姓男子因為胃部不適，在竹山秀傳醫院做胃鏡檢查，發現胃部潰瘍，腸胃道有出血情況，目前住院治療，狀況已經穩定。