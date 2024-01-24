有立委當選人送出黃色類金色春聯，遭人質疑不吉利，專研塔羅的小孟老師在臉書上表示，其實恰恰相反，金色春聯畫有龍又題吉利字，掛在自家或辦公室門內，代表有金龍藏其中，具有孵出金龍財寶蛋的意涵，不過，他也提醒貼春聯有些禁忌，像是這款黃色春聯適合單張貼，不宜左右對聯貼門，這樣才會帶來強旺好運。

以下是張貼春聯的相關禁忌與顏色選擇：

▌春聯禁忌

1、貼春聯最佳吉時為除夕夜早上6點到中午12點。

2、貼春聯時，舊春聯一定要撕乾淨，不可把新春聯直接貼在舊春聯上。

3、貼春聯可以貼福字、財字，但是絕對不可以貼春字，因為春字是在八大行業的場所，貼春字比較容易招來爛桃花。

4、春聯的字可以反過來貼，例如：福字或財字，象徵福到，或財到，也可以在米甕外面貼滿字，代表東西滿出來，冰箱也可以貼滿，代表食材滿出來。

5、貼春聯大門最好貼單數，因為單為陽，雙為陰，貼雙數春聯容易招來陰。

6、辦喪事那一年不要貼春聯，因為貼春聯代表有喜事，容易沖到喪事。

▌春聯貼法

1、站在大門口面向門，右邊就是上聯，左邊是下聯，上面為橫批。

2、右上仄，左下，右邊下方最後一字最好是仄聲，左邊下方最後一字以平聲為佳，注音一聲與二聲為平聲；注音三聲與四聲則為仄聲，左右兩邊倘若都是平聲，就用台語發音來判斷。

▌春聯顏色

1、家裡有人過世，第一年貼白色對聯，第二年貼綠色對聯，第三年貼黃色對聯，第四年貼紅色對聯。

2、貼黃色春聯不會不吉利，只要春聯畫龍、蛇等動物反而招大財，因為金色代表財氣，金龍攀升財源滾滾，黃金堆滿天。

3、家裡沒喪事貼一張黃色春聯，有畫龍、鳳凰在春聯裡，都是財富象徵，可以好運一整年，建議民眾去搶購。