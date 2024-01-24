知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」前總裁許獻中涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義，透過薩摩亞商大華新瑞創設的「FINDEX.WIN」網站，銷售「雙倉對沖外匯息差交易」商品，聲稱1年可獲14％利潤，4年內吸金詐騙4865萬美金（折合台幣14億7434萬元），台北地檢署檢察官林俊言指揮刑事局、調查局台北市調查處兵分16路搜索，約談許獻中、大華新瑞負責人林上紘、財務長張其元共25人到案，查扣市值約1億1500萬元的動產及不動產，24日訊後聲押禁見許、林2人，另張仍在訊問中。

檢警查出，2020年5月，阿格斯交易所、豐盛環球資本公司邀請知名主持人蔡尚樺在台北文華東方酒店，主持「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」，蔡尚樺還在臉書上分享此事，但蔡沒有涉案，檢察官未約談她作證。

檢調警獲報，2020到2023年間，阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange）涉嫌招攬投資「雙倉對沖外匯息差交易」，主打保證獲利，且平均年報酬率14％，吸引數百名投資人掏錢投資，涉不法吸金合計4865萬多美元。

另外，劉姓男子未經核准成立豐盛環球資本基金管理公司，以境外基金形式包裝「雙倉對沖外匯息差交易」商品，自2020年1月間起在國內陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金，另謊稱豐盛投資之基金，將投入平台向澳洲ACDEX券商下單，進行「雙倉對沖外匯息差交易」，但劉未到案。

檢調警23日搜索許獻中住處等地，現場查扣Chanel等名牌錶6支、Hermes名牌手鍊1個、Bvlgari名牌項鍊1個、Burberry名牌包7個、美元現金7,000元及帳冊證物一批，並拘提許男及林上紘、張其元4人，及約談業務與協助洗錢人員等人到案說明，經檢察官複訊後，許、林2人已遭聲請羈押。