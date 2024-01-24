國防部繼上次把missile（飛彈）翻譯成衛星後，近日英文用詞再出包，國際政治觀察家方恩格律師發現，國防部竟將一年義務役寫成one-year voluntary enlistees 」質疑國防部認為義務役等同志願嗎？國防部之後才修改為conscripts。國民黨立委鄭麗文直批，任何關於政府的文書，若英文出包非同小可，不只出糗還丟臉。國防部文宣上說我們準備好了，但其實根本還沒準備好吧？國防部長邱國正也該震怒一下了吧？

「蹲在總統府討論的不該是兵役改革，應該是英文！」鄭麗文今(24日)在臉書發文表示，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）昨天公布和台灣國防安全研究院合作對美台87名專家進行的調查結果，根據調查結果顯示：「有超過一半的台美專家認為今年可能有緊張局勢，台灣專家指出大陸可能會採取非軍事脅迫行動，而美國專家則是擔心會有宛如1996年台海危機的大規模軍演。」

鄭麗文提到，習近平曾經在與拜登會面時，否認2027或2035年有武力攻打台灣的計畫，還重申希望取得和平統一，但他也沒有排除使用武力的可能性，結果這就讓民進黨一改過去習近平說什麼都反對的態度，同意習近平真的不會短時間內攻打台灣，民進黨只要是講到自己想聽的，都乖乖點頭附和，其他不利自己的，就大賣芒果乾，甚至還要說是認知作戰，奇怪了，這次CSIS的調查結果出來，多數專家都認為可能會重演1996年的台海危機，怎麼一片靜悄悄？

「除了一片靜悄悄以外，更誇張的是，國防部又出包了！又是你國防部！」鄭麗文指出，台灣兵役從四個月延長為一年，明天就是首梯1年期義務役役男入營的日子，國防部在社群平台更是曾經發出一張「義務役接訓整備，我們準備好了」的圖片，但是國際政治觀察家方恩格律師就發現，國防部在平台上英文宣傳寫「The first batch of one-year voluntary enlistees

will enter boot camp on January 25th.」，將義務入伍（mandatory enlistees）寫成自願入伍（voluntary enlistees）！質疑國防部是認為義務役等於志願嗎？「這不是菜英文，難道是愛國英文嗎？」

鄭麗文直批，繼上次將衛星（satellite）國防部誤譯為飛彈（missile）後，這次又將義務入伍（mandatory enlistees）寫成自願入伍（voluntary enlistees），文宣上說我們準備好了，但國防部其實根本還沒準備好吧？還是國防部是想要洗白自己上次的類飛彈事件不是認知作戰，而是單純自己的英文不好？任何關於政府的文書，若英文出包，那非同小可！不只出糗，還丟臉！「國防部是不是需要發一下單字小卡回去重練？國中生程度都沒有，會不會太誇張？好了啦！邱部長該震怒一下了吧？」