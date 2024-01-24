巧新科技公司董事長為黃聰榮，公司實收資本額為21.43億元，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件，輔導上市承銷商為凱基證券。

在市場結構方面，內銷占比19.56％、外銷占比達80.44％；全體董事共十席，合計持股比率6.51％。

在獲移表現方面，109年～111稅前盈餘各為2.6億元、4.18億元及7億餘元，112年前三季為5.67億元，每股稅後純益（EPS）各為1.14元、1.59元、2.9元及2.15元。