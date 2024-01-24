2024年澳洲網球公開賽女單12種子、大陸好手鄭欽文24 日在女單8強賽後來居上，在一場歷時2小時又20分鐘的3盤激戰，6比7（4）、6比3、6比1力克俄羅斯卡琳絲卡雅（Anna Kalinskaya），生涯首度晉級大滿貫女單4強。

去年美網鄭欽文首度挺進大滿貫女單8強，今年澳網成績更上層樓，成為史上第3位勇闖四大賽準決賽的大陸選手，前兩位是兩屆四大賽冠軍李娜、兩屆四大賽4強鄭潔。

這一勝也讓鄭欽文最新一周世界排名肯定從目前的第15名晉級到前十，也是李娜之後，第2位女單世界排名能到世界前十的大陸女將，賽後場邊訪問她說，直到大家告訴她，她才知道這件事，自己就是努力在場上專注面對每一球，不太會去在意場邊的事情。

才21歲的鄭欽文這場勝利創下的紀錄，還有成為繼澤松和子、鄭泫和大坂直美之後，網球進入公開賽年代以來，第4位在22歲之前打進大滿貫4強的亞洲球員。