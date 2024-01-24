新一屆立法院龍頭選舉，藍綠兩大黨各自推出韓江配與堃昌配，民眾黨8席立委投票意向持續引發討論。前立委郭正亮今(24日)分析，民眾黨主席柯文哲的優先順序，「綠藍合」或「投自己」會是第1、2順位，接下來是「藍白合」，最差的結果是「綠白合」，但國民黨可以將「綠藍合」反制成「綠白合」。郭認為，不排除最後幾天韓國瑜拜訪柯文哲的可能性，現在最大的變數還是柯文哲。

針對三黨不過半的立法院正副院長選舉，民眾黨8席立委關鍵少數動向將影響結果，但據了解，僅8人就有4種意見，包括「死都不投韓國瑜」、「要和藍綠擇一合作，爭取副院長或入閣」、「不要做小藍或小綠，票投自己」，還傳出要「藍綠合」院長支持民進黨游錫堃，副院長投給國民黨江啟臣，引發討論。

對此，前立委郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》表示，對於民眾黨可能造成正副院長「一綠一藍」，國民黨可能會反制，在副院長投給民眾黨，讓結果變成「一綠一白」，而「綠白合」並不會是民眾黨主席柯文哲想要的結果。

立法院正副院長選舉，郭正亮認為，柯文哲最不想要的就是「綠白合」，柯的優先順序，不確定第一優先，但「投給自己」、「綠藍合」會是前兩位的選項，再來才是「藍白合」，最後才是「綠白合」。

郭正亮也提到，也不能排除在最後幾天，韓國瑜可能去拜訪柯文哲，因為韓國瑜跟柯文哲交情不錯，看韓要不要做最後努力。

郭認為，韓國瑜會希望跟所有非民進黨的力量聯合，這樣對國民黨最好，現在最大的變數就是柯文哲，4種方案的優先順序是柯文哲拍板定案，不是黃珊珊，因為裡面有一些人對黃珊珊不服。