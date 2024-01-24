軍事網站《全球火力GFP》日前公布2024軍力排名，整體軍力第1至3名分別為美、俄、中，台灣居第24，較去年下滑1個名次。前立委蔡正元指出，《渥太華條約》是國際地雷禁止條約，兩岸都不是簽約成員，但不防礙法院引用該條約審判任何使用地雷的人員。如果佈雷在台北市內外，非但阻擋不了空中轟炸，更會使台北市民踩雷而死傷慘重。一旦戰爭結束，決定購買、使用佈雷的相關人員，將面臨國際法無期徒刑的重刑。

蔡正元今(24日)在臉書發文提到，《渥太華條約》是國際地雷禁止條約，兩岸都不是簽約成員，但這不防礙任何法院引用該條約，審判任何使用地雷的人員。民進黨為了幫美國軍火商清庫存，買了全世界沒有人要買的，火山佈雷車14部，還吹牛說可以快速佈雷，阻止解放軍登陸或進攻城市。「但民進黨不敢跟台灣人說實話，解放軍有全世界規模最大的，空中突擊部隊可以輕易越過海濱，攻灘頭作戰已非傳統的海軍陸戰隊！」

「佈雷車不管火山或水山都擋不了！」蔡正元指出，如果佈雷在台北市內外，非但阻擋不了解放軍的空中轟炸，更會使台北市民踩雷而死傷慘重。如果兩岸開戰如美國CSIS兵推結果，一個星期內台灣軍隊不論海陸空，連趙少康主張的「源頭打擊」能力，在第一時間就無濟於事。

蔡正元直言，城市佈雷就等於自我封鎖。一旦戰爭結束，所有決定購買、使用佈雷的相關人員，不論是文職或武職，都將面臨《渥太華條約》的審判。「這種國際法的審判，將是無期徒刑的重刑，那些購買火山佈雷車的相關人員，自己心裡先有個底吧！」