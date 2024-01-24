陸正面臨西方國家脫鉤（De-coupling）和去風險化政策的影響，導致不少外資出走，但根據德國在陸商會公布的最新調查結果，面對全球競爭日益激烈，而中國大陸的市場吸引力太大以致於企業無法放棄，91%德國企業計劃繼續留在中國大陸，其中54%表示將繼續擴大投資。

據《南華早報》（SCMP）24日報導，由中國德國商會（CHKD）本週三（24）發布的2023、2024年商業信心調查顯示，54%的受訪企業認為與其他市場相比，中國大陸的投資吸引力正在下降，但調查還顯示，雖然政策方面不斷呼籲降低（中國）風險（De-Risking），同樣54%的受訪企業仍計劃在未來22年內繼續擴大對陸投資，

本次報告包含機械和工業設備、汽車和商業服務等產業566家會員公司進行了調查，顯示91%的公司計劃繼續在中國大陸經營。

中國大陸的外商企業的信心，受到不斷收緊監管環境影響，北京正尋求恢復信任，過去因缺乏透明度和經濟復甦疲軟導致外資撤離，但根據陸商務部的數據，2023年新成立的外商投資企業數量增加了40%，達到5萬3766家，但以人民幣計價的實際外資使用金額同比下降8%，降至1.1兆人民幣（約新台幣4.87兆），創下3年來的最低水平。

調查顯示，在中國經營的德國公司面臨一系列挑戰，包括來自當地公司的競爭加劇，不平等的市場進入，經濟逆風和地緣政治風險。有三分之一的受訪者認為法律不確定性是最重要的監管挑戰。