馬來西亞女星李心潔早年被張艾嘉發掘到台灣，她和滾石唱片簽約成為歌手，後來轉往香港影視圈發展，李心潔更憑藉《見鬼》獲得金馬影后，她2010年與香港導演彭順結婚，從此事業重心移到香港；日前李心潔過48歲生日，她大方曬出素顏照，零瑕疵美肌讓大家看傻。

女星李心潔昨（23）日慶祝生日，她表示「一大早醒來，臉都沒洗，穿著睡衣，就收到驚喜」，對於又長一歲，她用笑哭的表情符號表達心情，同時直呼：「還是想把所有的祝福都送給大家，祝福大家一切安好，健康平安，世界和平。嗯….還有今年工作一切順利，希望繼續可以再有好作品跟大家見面」。

李心潔同時也是近期熱播電影《富都青年》的製作人，她期許：「謝謝所有支持富都青年的朋友，有個小心願，希望富都在台灣破億」。48歲的李心潔頂著俏麗短髮出鏡，素顏的她面色紅潤，穿著家居服手捧黃色鬱金香花束，狀態超凍齡，李心潔也放出仰頭大笑的照片，絲毫沒有女神包袱。

好人緣的她有梁詠琪送祝福：「happy birthday！妳剛睡醒都這麼美！祝人美心善的妳身體健康！一切順心！」，許茹芸留言：「生日快樂親愛的！希望妳開開心心 平平安安、一切順心順意！愛妳」，有粉絲感嘆李心潔的減齡外貌：「太厲害了，到底要怎麼一直保持像是18歲的樣子」。