24小時營業的麥當勞，菜單分為早餐時段與非早餐時段，雖然部分商品全天都有販售，但如滿福堡、薯餅等受歡迎的品項，卻只有早餐時段買得到，讓許多網友請願開放整天販售，沒想到此事竟釣出麥當勞親自宣布，2025年4月1日將在麥當勞澎湖馬公中正店販售全天的滿福堡。

麥當勞每到農曆春節前，就會推出「金迎招財薯來堡」等品項，讓不少網友好奇，明明薯來堡的內容物含有薯餅，不解為何該品項只有早餐時段可以購買，因此在網路上推動「整天販售薯餅」的請願，同時也號召早餐時段的「滿福堡」開放整天購買。

對此，麥當勞日前回應，感謝顧客對早餐產品滿福堡及薯餅的支持，惟為兼顧廚房生產效能，目前全天候分時段供應不同產品。麥當勞將持續觀察消費者喜好、市場趨勢，希望提供優質且多元的產品選擇。

沒想到，麥當勞今（24）日又透過官方臉書發文，正式宣布2025年4月1日，將於麥當勞澎湖馬公中正店舉辦全天販售滿福堡的當日限定活動，「明年讓我們相約澎湖麥當勞，一起吃滿福、保好運，不見不散！」

雖然網友們相當期待，但因為活動日期遠在明年，甚至還是愚人節當天，也讓不少人擔心麥當勞是否只是在開玩笑，說「不要以為開了一個2025年的玩笑，台灣人就不會記得，台灣人什麼都健忘，但對『吃』是絕對不會輸的，一定會有人準時參與」、「你確定明年以前他不會被停賣嗎」、「愚人節是認真的嗎」、「如果到時候沒賣看誰要出來負責」。