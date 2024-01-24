邱軍推出第二張EP《愛不愛我》的同名新單曲〈愛不愛我〉。邱軍之所以能唱出如此濃烈又深刻的情感，坦承是因為歌詞讓他聯想到已經離開人世的「初戀女友」，這段往事對邱軍來說是心痛的回憶，至今仍是他內心的一個傷痛。

錄音時，邱軍聽著音樂、腦中想像著過於真實的畫面，以至於他的心情相當低落，他說：「錄音全程我都處於難過狀態、哽咽邊緣，要走出錄音室的時候我是先擦眼淚。」這是他第一次在錄音室錄到流淚，對他來說是很特別的經驗。而在錄音室裡真情流露的邱軍雖然情緒很滿，卻絲毫沒有影響到唱歌狀態，反而受到製作人JerryC的大力稱讚，直說：「邱軍的聲線有種誠懇質樸感，擁有著原民與生俱來的黏性嗓音再帶點菸嗓。」

邱軍與初戀女友是從小就認識的青梅竹馬，升上國中時，邱軍開始追求這位女孩，花了很久的時間與心力，兩人直到快升上高中時終於正式交往，儘管後來因為讀不同學校而分隔兩地，最終以分手收場，但是他們仍然保持聯繫，是彼此的好朋友。這位女孩後來生了一場病，生病期間邱軍會到醫院探望她，鼓勵和陪伴初戀女友，不過最後她不敵病魔離開了人世，讓邱軍非常的傷心。至今，邱軍回到老家就會到女孩的墓園探望她，也會播放自己的歌曲給她聽，一直將這份珍貴的情誼放在心中。