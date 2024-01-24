國內證券劃撥餘額自去年8月起一路連三降，散戶信心一度崩盤，8月降至3.34兆元，9月跌到3.25兆元，10月僅剩3.15兆元，以每月千億元速度下滑，不過，11月起台股飆漲，11月已回升至3.29兆元，12月更重新站上3.3兆元大關。

央行經研處副處長曹體仁指出，證券劃撥存款餘額走勢，大致上與股市向上的情況相符，12月存款餘額連二月上漲，反映散戶交易行為積極，但也強調投資人交割清算上有不同管道，證券劃撥只是其中之一，金額變動雖不是反映市場全面性狀況，但確實是參考數據。

根據央行資料，去年12月股價指數月平均值為17,570點，同樣是2022年3月以來的近21個月新高點：成交值的日平均值也放大至2,920億元。

至於散戶信心是否持續回溫，曹體仁強調，散戶投資行為有較上月增加，但信心是反映投資預期，以證券劃撥存款餘額增加來看，多少也有反映市場上交易狀況熱絡。

從台股交易比重也可看出端倪，本國自然人占大盤交易比重也由11月的56％上升至12月的56.7％，散戶資金繼續「ready」，伺機入股市；僑外法人比重從33.5％降至30.8％。

外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，12月則降至1,958億元。曹體仁表示，12月雖下滑，但與11月差異不大，外國人新台幣存款餘額會受到現金股利發放影響，也會考量自己台股進出狀況，研判可能是匯出現金股利，或是資金從帳戶進入股市，都會使餘額下滑。