許多人若無法順利找到另一半，可能會轉而尋求跨文化戀愛。一位男子表示，最近他交了一位越南女友，由於兩人都準備奔三，女友常被催促結婚，不過礙於他家境不好，女友認為兩人最終無法步入婚姻殿堂，常常喊出「玩玩就好」，自己終究會回到越南、和越南男生結婚，讓男子感嘆，「人窮連越南妹都娶不起」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文指出，他是低收入戶家庭出身，目前收入達中位數、家裡無房無車，和女友交往後得知，女友家人不希望她遠嫁台灣，公司同事也常常為女友物色結婚對象，每當兩人聊到該不該繼續交往時，女友也總是回應，「你能娶我嗎？我們玩玩就好，就像有時候看到喜歡的東西但沒辦法買，說不定我明年就回越南結婚了」。

原PO透露，女友曾透露自己的結婚條件，包括婚宴要請50桌、準備越南人重視的黃金首飾，以及一年至少回一次越南等，不過當原PO進一步詢問，希望降低相關價格、減輕負擔時，女友總說，「所以我們玩玩就好，不知道什麼時候就分了，不要太愛我」，讓原PO不禁感嘆，「人窮連越南妹都娶不起」。

對此，許多人紛紛回應，「人家都講白玩玩就好，就你在那硬要」、「這是在逼退你啦，還聽不懂」、「我覺得這越南妹願意告訴你條件，就算不達標還是可以談談戀愛已經不錯了」、「看人吧，不是所有越南妹都愛錢」、「沒有愛情的核心，都講一堆條件，以為未來有保障；若有愛情的核心，條件其實過得去就好，有一句話，夫妻同心，其利斷金，未來心理會比幸福」。